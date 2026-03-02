17°C
Gou­ver­neur wil came­ra’s en afhan­de­lings­cen­trum in strijd tegen men­sen­smok­kel aan Westkust

PZ Westkust

De situatie rond mensensmokkel aan de Westkust dreigt te escaleren. Sinds begin dit jaar zijn er al tientallen transmigranten en meerdere mensensmokkelaars opgepakt, en werden verschillende oversteekpogingen naar het Verenigd Koninkrijk ondernomen. Gouverneur Carl Decaluwé pleit daarom voor moderne camera’s en een gespecialiseerd afhandelingscentrum om het probleem structureel aan te pakken.

Aan de Westkust heeft de politie de afgelopen weken bijna dagelijks transmigranten aangetroffen. In Koksijde, Nieuwpoort en De Panne varieerden de aantallen van vijf tot enkele tientallen personen per nacht. Tegelijkertijd werden meerdere verdachten van mensensmokkel gearresteerd. De lokale politie Westkust en de federale politie zetten hiervoor extra personeel in, maar gouverneur Decaluwé pleit voor structurele maatregelen. 

2023-05-18 00:00:00 - Derde verdachte in de cel voor mensensmokkel in De Panne
Nieuws

Afgelopen nacht opnieuw Franse vrouw aangehouden op verdenking van mensensmokkel

"Straatje zonder einde"

“Er moet dringend structureel worden ingegrepen of we komen terecht in een situatie die niet meer te houden is", waarschuwt hij. Volgens Decaluwé lopen zowel opsporing als afhandeling van mensensmokkel momenteel spaak. “Nu moet de lokale politie dat doen, terwijl zij hun handen vol hebben met tussenkomsten op het veld. Transmigranten krijgen meestal gewoon het bevel om het grondgebied te verlaten, wat in de praktijk zelden gebeurt. Zo blijf je dezelfde personen oppakken en is dat een straatje zonder einde.”

"Er moet dringend structureel worden ingegrepen of we komen terecht in een situatie die niet meer te houden is."

Carl Decaluwé, gouverneur West-Vlaanderen
Transmigranten 1

Moderne camera's en afhandelingscentrum

Concreet pleit Decaluwé voor moderne camera’s langs de kust om kleine bootjes sneller op te sporen. “Zo kan er snel worden ingegrepen als mensen de oversteek proberen te maken.” Daarnaast wil hij een afhandelingscentrum opzetten. “Als je personen oppakt en ze naar een centrum brengt, heeft dat een ontradend effect. Er zou één verantwoordelijke van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten zijn in onze provincie die opgepakte personen naar andere centra stuurt.” Ook de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk moet volgens hem worden versterkt.

Verschillende arrestaties

De politie rapporteert de voorbije dagen verschillende incidenten: tijdens de nacht van 25 op 26 februari werden in Nieuwpoort vijftien transmigranten aangetroffen met een rubberen opblaasboot, buitenboordmotor en jerrycans benzine. In de nacht van 2 op 3 maart werden acht verdachten van mensensmokkel gearresteerd in Koksijde en Nieuwpoort, terwijl zeven personen een proces-verbaal voor illegaal verblijf kregen.

Transmigranten

Ook begin maart werden verschillende voertuigen met Franse en Duitse nummerplaten gecontroleerd. In sommige wagens zaten bootjes, buitenboordmotoren, jerrycans en reddingsvesten. Bij meerdere gevallen werden de bestuurders gearresteerd voor mensensmokkel. Op 5 maart lokaliseerde een RAGO-helikopter dan weer dertien personen in het duinengebied van Koksijde. Andere controles leidden tot inbeslagname van voertuigen en het oppakken van verdachten.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Belga
Mensensmokkel Transmigranten

