“Er moet dringend structureel worden ingegrepen of we komen terecht in een situatie die niet meer te houden is", waarschuwt hij. Volgens Decaluwé lopen zowel opsporing als afhandeling van mensensmokkel momenteel spaak. “Nu moet de lokale politie dat doen, terwijl zij hun handen vol hebben met tussenkomsten op het veld. Transmigranten krijgen meestal gewoon het bevel om het grondgebied te verlaten, wat in de praktijk zelden gebeurt. Zo blijf je dezelfde personen oppakken en is dat een straatje zonder einde.”