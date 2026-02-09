Afgelopen nacht opnieuw Franse vrouw aangehouden op verdenking van mensensmokkel
Archiefbeeld
De politiezone Westkust heeft afgelopen nacht in samenwerking met de Federale politie opnieuw een Franse vrouw aangehouden in Middelkerke op verdenking van mensensmokkel. Ze probeerde transmigranten aan te brengen. Toen de politie arriveerden, vluchtten ze de duinen in.
Het is al de hele week mooi weer, waardoor veel transmigranten zich opnieuw waagden aan een oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Dat in combinatie met de strengere controles in Noord-Frankrijk zorgt ervoor dat de politiezone hulp krijgt van de Federale politie.
Maandag onderschepte de politie twee Franse bestelwagens en hield de twee chauffeurs aan. De transmigranten konden de duinen invluchten. Diezelfde nacht werd in Koksijde een voertuig onderschept met tien inzittenden. Ook daar werden twee Fransen aangehouden.
De Brugse onderzoeksrechter heeft vijf mensen langer aangehouden op verdenking van mensensmokkel, maar vier werden onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moesten wel eerst een borgsom betalen van tussen de 2.500 en 5.000 euro. Eén Syriër zit wel nog steeds in de cel.