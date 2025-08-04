Op 10 juni 2025 voerde de politie een huiszoeking uit bij een 45-jarige man in Alveringem. Daarbij vonden de agenten ongeveer één kilogram cannabis. Volgens het onderzoek verkocht hij al langere tijd cannabis aan tientallen afnemers in de regio. “De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden en blijft onder elektronisch toezicht,” meldt het parket.

