Nieuws
Koksijde Veurne Alveringem Ieper

Poli­tie­zo­ne West­kust neemt vijf kilo­gram drugs in beslag, vier ver­dach­ten aangehouden

Cannabis

Illustratiebeeld © Belga

Politiezone Westkust heeft in recente onderzoeken in totaal vijf kilogram drugs in beslag genomen. Daarbij cannabis, speed, XTC-pillen en ketamine. Vier verdachten zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en drugsbezit.

Op 10 juni 2025 voerde de politie een huiszoeking uit bij een 45-jarige man in Alveringem. Daarbij vonden de agenten ongeveer één kilogram cannabis. Volgens het onderzoek verkocht hij al langere tijd cannabis aan tientallen afnemers in de regio. “De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden en blijft onder elektronisch toezicht,” meldt het parket.

Op 4 september 2025 werden in Dendermonde een 31-jarige man en een 29-jarige vrouw uit Ieper betrapt terwijl ze bijna twee kilogram cannabis vervoerden. Zij fungeerden als koeriers van de man uit Alveringem. Beide verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden en blijven voorlopig in de cel.

Drugs

Tijdens een politiecontrole in Koksijde op 8 september 2025 werd bij een 19-jarige man 25 gram ketamine gevonden. Verder onderzoek leidde naar een 26-jarige man uit Koksijde, bij wie twee kilogram verdovende middelen werden aangetroffen, waaronder één kilogram speed, XTC-pillen, ketamine en cannabis. “De verdachte werd onmiddellijk gearresteerd en blijft aangehouden op verdenking van drugshandel en drugsbezit,” aldus het parket.

Actieve strijd tegen drugshandel

De politiezone benadrukt dat de onderzoeken onder leiding van de onderzoeksrechter in Veurne en in samenwerking met het parket plaatsvinden, met als doel de drugshandel in de regio actief aan te pakken.

De redactie
Drugs Politiezone Westkust

