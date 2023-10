Na vier jaar stilte, is het meidenkoor Scala weer helemaal terug met hun Gloaming Tour. Vrijdagavond gaven ze een knallend optreden in het Kursaal van Oostende, dat helemaal was uitverkocht. Voor het West-Vlaamse vijftal was het hun eerste show in België, waar ze voornamelijk hun Hollywoodsongs live brengen.