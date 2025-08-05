De Dadizeelse percussiegroep DrumSpirit is terug thuis na een succesvolle trip naar de Verenigde Staten. In Indianapolis veroverden ze goud op het wereldkampioenschap én kregen ze een speciale award voor de manier waarop ze de missie van de wedstrijd uitdragen.
Met twee trofeeën in de koffer kwamen de 20 leden van DrumSpirit vandaag aan in hun thuisbasis Dadizele. Zaterdag stonden ze nog op het podium van een internationale wedstrijd in Indianapolis, waar ze het publiek én de jury wisten te overtuigen met hun concept Battery Power.
“We gingen vooral om DrumSpirit opnieuw op de kaart te zetten, maar om dan met zo’n resultaat naar huis te komen… dat is magnifiek”, zegt verantwoordelijke Xander Beeckman.
The Beatles, Foo Fighters & Stromae
Het winnende optreden combineerde Come Together van The Beatles en The Pretender van Foo Fighters met een vleugje Belgische trots: Stromae’s Formidable. “De juryleden herkenden onze muziek en het publiek ging helemaal mee. Dat was dé succesformule”, vertelt Beeckman.
"Ultieme ervaring"
DrumSpirit bestaat uit snares, tenors, basedrums, samples, gitaren, cimbalen en natuurlijk heel wat drumgeweld. De jongste deelnemer is 13, de oudste 25. “We konden het zelf niet geloven, met al die sterke groepen”, zegt lid Thibe Capon. Marthe Tienpont vult aan: “We hebben er superlang aan gewerkt en dat wordt nu beloond.” Ook Alexander Couckuyt kijkt met trots terug: “Ik heb al mijn energie erin gesmeten en ik ben blij dat we hebben gewonnen. Dat was de ultieme ervaring.”
In september start het nieuwe seizoen van DrumSpirit. “Alle leden zijn welkom, we hebben mensen uit heel Zuid-West-Vlaanderen”, besluit Beeckman.