Met twee trofeeën in de koffer kwamen de 20 leden van DrumSpirit vandaag aan in hun thuisbasis Dadizele. Zaterdag stonden ze nog op het podium van een internationale wedstrijd in Indianapolis, waar ze het publiek én de jury wisten te overtuigen met hun concept Battery Power.

“We gingen vooral om DrumSpirit opnieuw op de kaart te zetten, maar om dan met zo’n resultaat naar huis te komen… dat is magnifiek”, zegt verantwoordelijke Xander Beeckman.