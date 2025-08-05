29°C
Moorslede

Dub­bel goud voor Drum­Spi­rit op pres­ti­gi­eu­ze drum­wed­strijd in VS

DrumSpirit

DrumSpirit uit Dadizele heeft in de Verenigde Staten goud behaald op het prestigieuze DrumCorps International Soundsport Music Games in Indianapolis. Het is de eerste keer dat een internationale groep deze titel mee naar huis neemt.

De groep trok begin augustus naar de VS voor optredens en repetities, met op 9 augustus hun wedstrijd. “Het voelt geweldig om na jaren van inspanning zo’n internationale prijs te winnen”, zegt coördinator Xander Beeckman. “Dat we dit kunnen doen op een evenement met deelnemers uit onder meer de VS, China en Canada, maakt het extra bijzonder.”

“Het voelt geweldig om na jaren van inspanning zo’n internationale prijs te winnen.”

Xander Beeckman, coördinator DrumSpirit

DrumSpirit bracht in de VS hun nieuwe show 'Battery Power', een combinatie van indoor percussie, elektronische effecten en choreografie. De grootste uitdaging voor de groep was echter het warme weer in Indianapolis. “Repeteren bij meer dan 30 graden zijn onze leden niet gewoon”, klinkt het.

DrumSpirit
Prijs DrumSpirit

2de goud

Naast goud won DrumSpirit ook de Ensemble Spirit Award, een prijs voor de groep die het best de missie en visie van DrumCorps International uitstraalt. De deelname paste perfect bij hun nieuwe artistieke richting. “We zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een indoor drumline met straffe beats en entertainment. Dit kampioenschap weerspiegelt precies wie we nu zijn”, aldus Beeckman.

In het najaar volgen nog voorstellingen in België. Volgend jaar wil de groep ook een eigen wedstrijd organiseren.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
DrumSpirit

