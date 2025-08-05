Naast goud won DrumSpirit ook de Ensemble Spirit Award, een prijs voor de groep die het best de missie en visie van DrumCorps International uitstraalt. De deelname paste perfect bij hun nieuwe artistieke richting. “We zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een indoor drumline met straffe beats en entertainment. Dit kampioenschap weerspiegelt precies wie we nu zijn”, aldus Beeckman.

In het najaar volgen nog voorstellingen in België. Volgend jaar wil de groep ook een eigen wedstrijd organiseren.