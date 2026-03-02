Arend Delabie uit Kortrijk is één van de artiesten die op zondagnamiddag op het minifestival Fireplace in Kortrijk speelde. Hij studeert muziekproductie in Gent en timmert aan een eigen muzikale carrière. "Ik denk nu om in de nabije toekomst een debuutalbum te releasen, al is er nu nog maar één lied uit", aldus Arend. "Maar het plan is om gewoon meer muziek te maken, mijn ding te doen en dat verder laten ontwikkelen en te zien waar mijn smaak en gevoel mij brengt."



Het is voor de toeschouwers een muzikale ontdekkingstocht in het gebouwencomplex van Buda Kitchen en de assisitentiewoningen van Residentie Budalys. "Dat past perfect binnen onze filosofie", zegt Frederik Vlaeminck van residentie Budalys en Buda Kitchen. "Wij halen heel graag de buitenwereld naar binnen, waarbij externe personen komen aansluiten voor activiteiten, waar onze eigen bewoner ook kunnen bij aansluiten. We hebben negen verschillende locaties, waar de meeste bezoekers nooit komen, vergaderzalen, de kapel of crearuimte."



Van klassiek tot experimenteel, van jazz tot pop, op Fireplace kan je de staalkaart van de nieuwe generatie muzikanten ontdekken. "Je krijgt dus ook moderne percussie en evenzeer een combinatie van klassieke cellist en pianist samen", zegt een deelnemer. "Dat is bijzonder afwisselend en boeiend." Festival Kortrijk geeft met Fireplace een podium aan opkomend talent en masterstudenten van vier conservatoria. "Ik vind het zo bijzonder dat je op veel verschillende plaatsen komt en dat je vooral jonge mensen aan het werk ziet in de afwerking van hun carrière", zegt een andere deelnemer. "Ik vind het prachtig, ook die heel jonge pianisten die hier gespeeld hebben. Ongelofelijk."

