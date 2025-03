Benny Scott begon zijn zangcarrière op elfjarige leeftijd, maar het echte keerpunt kwam er in de jaren 50 met de opkomst van rock-'n-roll. "Was Elvis er niet geweest, dan had ik misschien nooit gezongen of verder gedaan", geeft hij toe. In de beginjaren zong hij in het Engels, maar in 1981 schakelde hij over naar het Nederlands. Zijn grootste hit 'k En Brugge In M’n Herte werd aanvankelijk niet gesteund door zijn platenfirma, maar hij zette door en uiteindelijk werd het lied zelfs officieel erkend als het volkslied van Brugge.