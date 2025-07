Vanuit het centrum van de kuststad, met de Langestraat als decor, tellen presentatoren en muzikale gasten af naar het nieuwe jaar. De uitzendingen zijn live te volgen in Oostende of via VRT MAX en VRT Canvas. Burgemeester John Crombez is verheugd dat Oostende dit jaar de eer krijgt om de radiozender te verwelkomen: “De Tijdloze komt hier straks echt thuis. Oostende ademt muziek: het zit in ons DNA, waait door onze straten en leeft in het talent van onze artiesten. De Langestraat wordt dit eindejaar het kloppend hart van de rock-‘n-roll.”