In die lijst vinden we ook influencer en onderneemster Sarah Puttemans, die sinds kort in Knokke-Heist woont met haar vriend Viktor Verhulst. Puttemans heeft een haarverzorgingslijn 'Deluge' uitgebracht met haar mama. De jonge dame van 25 jaar heeft 255.000 volgers op Instagram en vlogt ook op YouTube waar ze bijna 28.000 abonnees heeft.

Sinds dit seizoen is ze ook een vast lid van de Verhulstjes op Play4.