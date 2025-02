De Safety Drone is in Waregem op 3 maanden tijd al 46 keer ingezet: 19 vluchten in 2024 en 25 vluchten in 2025. De drone wordt ingezet als extra ondersteuning bij branden of evenementen. Zo kunnen hulpdiensten een incident sneller, veiliger en beter inschatten, zelfs al zijn ze nog onderweg.