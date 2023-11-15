“We moeten plots vernemen dat onze manege dicht moet omdat er verbouwingen nodig zijn die miljoenen zullen kosten, en dat niet meer haalbaar is. De manege is voor ons een plek waar we leren paardrijden, plezier maken en tijd doorbrengen met onze vrienden en de paarden.”

“Als de manege sluit verliezen veel mensen een plek die voor hen heel belangrijk is, en lesgevers en andere medewerkers dreigen hun job te verliezen. We zijn daarom een petitie gestart tegen de sluiting, om onze stem te laten horen.”