De sluiting van twee sportcentra van Sport Vlaanderen in onze provincie blijft beroeren. De stad Blankenberge reageerde al verrast, maar ook in Woumen zindert de aankondiging na. Er loopt een petitie.
In de Vlaamse besparingsronde sluit Vlaanderen ook enkele locaties van Sport Vlaanderen. In onze provincie gaat het om Blankenberge en ‘De Rille’ in Woumen. Daar is een paardrijcentrum. Ruiters die er paardrijden zijn ontgoocheld.
“We moeten plots vernemen dat onze manege dicht moet omdat er verbouwingen nodig zijn die miljoenen zullen kosten, en dat niet meer haalbaar is. De manege is voor ons een plek waar we leren paardrijden, plezier maken en tijd doorbrengen met onze vrienden en de paarden.”
“Als de manege sluit verliezen veel mensen een plek die voor hen heel belangrijk is, en lesgevers en andere medewerkers dreigen hun job te verliezen. We zijn daarom een petitie gestart tegen de sluiting, om onze stem te laten horen.”