In een persbericht stelt Ghelamco dat het grote verliescijfer in de eerste plaats te wijten is aan "eenmalige, uitzonderlijke verliezen". Zo leidde het faillissement van de algemene aannemer op het Britse project The Arc tot een verlies van 119 miljoen euro. Ook de verkoop van de Poolse wolkenkrabber The Warsaw Unit (-52,3 miljoen euro) en van The Wings in Diegem (-9,1 miljoen euro) brachten boekhoudkundige verliezen met zich mee.

Ghelamco beklemtoont dat er vorig jaar vooral werd ingezet op "doelgerichte vastgoedverkopen en een aanzienlijke schuldafbouw". Er werden in België, Polen en Frankrijk vastgoedprojecten voor in totaal 802 miljoen euro verkocht. De groep kon de netto financiële schuld daardoor met een derde, of zowat 504 miljoen euro, afbouwen.

Het bedrijf wijst er tot slot op dat de obligaties in België en Polen succesvol werden terugbetaald of geherfinancierd voor 180 miljoen euro.