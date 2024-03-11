Ein­de van Knok­se golfoor­log: nieu­we inves­teer­ders­groep neemt golf­pro­ject na 19 jaar van Paul Ghey­sens over

2023-04-21 00:00:00 - Toch groen licht voor prestigieus golfproject in Knokke-Heist

Het omstreden dossier rond een tweede golfterrein in Knokke-Heist krijgt een doorstart. Een consortium van lokale investeerders heeft de gronden overgenomen van Ghelamco en wil het project in een aangepaste vorm realiseren, met meer aandacht voor het polderlandschap en de Putten van Dujardin.

Een consortium van lokale investeerders heeft de gronden tussen de Natiënlaan, de Kalvekeetdijk en de spoorweg in Knokke-Heist overgenomen van projectontwikkelaar Ghelamco. Daarmee gaat het 'golf-dossier', dat al jaren voor beroering zorgt, een nieuwe fase in.

Ghelamco, onder leiding van ondernemer Paul Gheysens, werkte jarenlang aan de voorbereiding van het project en de aankoop van de nodige gronden. Het bedrijf kreeg ook een vergunning voor een grootschalig project met onder meer een golfterrein, hotel en congrescentrum, maar besloot dat uiteindelijk niet uit te voeren.

Lokale families en ondernemers

Het nieuwe consortium bestaat uit verschillende lokale families en ondernemers, onder wie de familie Van Hoorebeke (Pallen-Wedevelop), de familie Huysman, Johan Heemeryck (Heem Invest), de familie Vandenabeele (De Voorkant), de familie Faas en de familie Taffeiren-Rocher. Zij willen het project de komende maanden verder uitwerken in overleg met de betrokken overheden.

Rivaal Peter Taffeiren

Opvallend is dat ook buurman en 'doorn in het oog' Peter Taffeiren deel uitmaakt van het consortium. Hij bezitte een deel van de gronden die Ghelamco wou gebruiken voor het golfproject. Initieel besloot hij zijn perceel te verkopen aan Gheysens, maar hij zag daar uiteindelijk toch van af. Dat veroorzaakte problemen voor het project.

Het consortium benadrukt in een mededeling dat die tussenkomst van Taffeiren uit bezorgdheid was voor het polderlandschap. "Het investeerdersconsortium zal deze aandachtspunten van bij de start mee verankeren in de uitwerking, zodat de tweede golf maximaal aansluit bij de eigenheid van het polderlandschap en de Putten van Dujardin", klinkt het.

Verdere stappen

"Onder leiding van Paul Gheysens werd gedurende vele jaren gewerkt aan het samenbrengen van de noodzakelijke gronden en het creëren van de randvoorwaarden om dit uitzonderlijke project mogelijk te maken", klinkt het in een mededeling van het consortium. 

"Het consortium van investeerders zal de volgende fase van het project opnemen en de komende maanden, in overleg met de betrokken instanties, de verdere stappen zetten met het oog op de realisatie."

