Paul Gheysens hoopt al langer om in Knokke-Heist een golfterrein aan te leggen tussen de Natiënlaan, de Kalvekeetdijk en de spoorweg. Sinds 2007 worden dan ook gronden aangekocht om dat golfproject te realiseren. Na een principeakkoord in mei 2018 werd op 28 september 2020 een koopovereenkomst afgesloten met een vennootschap van Peter Taffeiren. Later kwam er tussen beide partijen toch weer discussie over dat compromis. Ghelamco vroeg daarom aan de rechtbank om de tegenpartij te verplichten om de koopovereenkomst verder uit te voeren door het verlijden van de notariële akte.