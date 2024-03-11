7°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Grond met PFAS in Knok­ke-Heist wordt dit jaar nog weggehaald

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Grond in Knokke-Heist die met PFAS vervuild is en waarmee bouwbedrijf Ghelamco een golfterrein wou aanleggen, zal nog dit jaar weggehaald worden. Dat bevestigt de Vlaamse overheid.

Ghelamco voerde destijds honderdduizenden kubieke meter grond aan om een nieuw golfterrein aan te leggen op deze gronden in Knokke-Heist. Later bleek een deel van de grond vervuild met PFAS. Die grond zal nu voor het einde van het jaar weggehaald worden. 

De burgemeester benadrukt dat de vervuilde grond geen gevaar vormt voor het voedselbos dat in de buurt wordt aangeplant. De plannen voor het golfterrein zitten voorlopig in de koelkast.

Redactie
Golf Ghelamco

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Brand poelkapelle
Nieuws

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

golfproject Knokke-Heist

Deur blijft open voor tweede golfterrein in Knokke-Heist
Paul Gheysens

Ruim 320 miljoen euro verlies voor Ghelamco in 2024
Paul Gheysens

200 miljoen euro verlies in eerste jaarhelft voor Ghelamco van Paul Gheysens
Blekerijsite

Ghelamco verkoopt prestigieus vastgoedproject in Kortrijk
2022-03-07 00:00:00 - Paul Gheysens verkoopt Poolse wolkenkrabber aan Google - paul_gheysens.jpg

Paul Gheysens: "Slechts deel grond golfproject in Knokke gecontamineerd met PFAS"
2022-08-03 00:00:00 - Geen tweede golfterrein in Knokke-Heist
Update

Voorlopig geen extra golfterrein in Knokke-Heist, Paul Gheysens in beroep tegen uitspraak
Aanmelden