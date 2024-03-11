Ghelamco voerde destijds honderdduizenden kubieke meter grond aan om een nieuw golfterrein aan te leggen op deze gronden in Knokke-Heist. Later bleek een deel van de grond vervuild met PFAS. Die grond zal nu voor het einde van het jaar weggehaald worden.

De burgemeester benadrukt dat de vervuilde grond geen gevaar vormt voor het voedselbos dat in de buurt wordt aangeplant. De plannen voor het golfterrein zitten voorlopig in de koelkast.