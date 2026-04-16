Het hotel ‘Le 8300’ in Knokke-Heist kan na jaren van leegstand eindelijk openen. De gemeente heeft een regeling getroffen met bouwfirma Ghelamco, van ondernemer Paul Gheysens, om een aanslepend vergunningsprobleem op te lossen.

Onder het hotel werden destijds 60 extra garages gebouwd zonder de nodige vergunning. Die bouwovertreding verhinderde tot nu toe de opening van het hotel.