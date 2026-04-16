Leegstaand luxehotel in Knokke-Heist kan openen na akkoord met Ghelamco
Het luxehotel ‘Le 8300’ in Knokke-Heist kan eindelijk de deuren openen. De gemeente heeft een akkoord bereikt met bouwfirma Ghelamco over een bouwovertreding, waardoor het hotel jarenlang leeg bleef staan.
Het hotel ‘Le 8300’ in Knokke-Heist kan na jaren van leegstand eindelijk openen. De gemeente heeft een regeling getroffen met bouwfirma Ghelamco, van ondernemer Paul Gheysens, om een aanslepend vergunningsprobleem op te lossen.
Onder het hotel werden destijds 60 extra garages gebouwd zonder de nodige vergunning. Die bouwovertreding verhinderde tot nu toe de opening van het hotel.
300.000 euro
In het akkoord is bepaald dat Ghelamco de meerwaarde van die extra parkeerplaatsen aan de gemeente betaalt. Het gaat volgens de huidige inschatting om een bedrag van ongeveer 300.000 euro.
Aan de regeling zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo mogen de bijkomende parkeerplaatsen niet verkocht worden op de private markt.