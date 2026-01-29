11°C
Nieuws
Ieper

Ghe­lam­co meldt stip­te terug­be­ta­ling” van Pool­se obligatie

Paul Gheysens

©Belga

Ghelamco, de Ieperse vastgoedgroep van zakenman Paul Gheysens, heeft in Polen voor 240 miljoen zloty (omgerekend ongeveer 57 miljoen euro) aan obligaties op tijd terugbetaald.

Een deel van de terugbetaling werd gefinancierd via een nieuwe obligatie-uitgifte, een ander deel via eigen middelen van de groep en van de aandeelhouders, klinkt het. Eenzelfde techniek hanteerde de groep ook al in september vorig jaar.

Schulden

Ghelamco maakte tijdens zijn expansieperiode graag gebruik van schuldinstrumenten om zijn vastgoedinvesteringen te financieren. Maar de voorbije jaren werden voor tientallen miljoenen aan vastgoedprojecten verkocht om de schuldenberg te verkleinen.

In juni slaagde Ghelamco erin om een laatste uitstaande obligatielening in België tijdig terug te betalen. Maar in Polen staan er wel nog obligaties uit, zowel in handen van particulieren als van institutionele beleggers. "De stipte terugbetaling bevestigt de geloofwaardigheid van Ghelamco als emittent op de Poolse kapitaalmarkt", zegt het bedrijf zelf. "Het gaat om één element binnen het bredere beheer van onze financieringsstructuur en onze voortdurende dialoog met alle betrokken partijen", aldus Gheysens in het persbericht.

Nog Poolse obligaties

Volgens De Tijd heeft Ghelamco nog zes resterende Poolse obligaties uitstaan, samen goed voor bijna 800 miljoen zloty (omgerekend 187 miljoen euro), die aflopen in 2027 en 2028. De grootste obligatie (96 miljoen euro) is de eerste die vervalt in maart 2027, schrijft de zakenkrant.

De redactie
Ghelamco Paul Gheysens

