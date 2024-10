Ghelamco kreeg te maken met "uitdagende marktomstandigheden" en moest verliezen slikken op grote projecten in Londen en Warschau. Om de balans te versterken, verkocht Ghelamco een deel van zijn vastgoed. De waarde van de portefeuille daalde op zes maanden tijd van 2 naar 1,3 miljard euro.

Volgens Gheysens zijn de voorbije maanden "veel tijd en middelen besteed aan het herstellen van de financiële positie van de groep". Hij zegt dat het groter dan verwachte verlies "teleurstellend" is op korte termijn, maar "we zijn een bedrijf dat gefocust is op de lange termijn en in de 35 jaar van ons bestaan hebben we talloze marktcycli meegemaakt waar we steeds sterker zijn uitgekomen."