Sinds 1 juni 2024 wordt in West-Vlaanderen het rijbewijs van bestuurders die tijdens het rijden hun gsm of ander elektronisch toestel gebruiken, onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. In zeven maanden tijd zijn in totaal 2087 rijbewijzen ingetrokken. Overtreders krijgen daarnaast een minnelijke schikking van 245 euro of kunnen worden gedagvaard.