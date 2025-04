Roularta stapt na twintig jaar uit Immovlan en verkoopt zijn aandeel aan mede-aandeelhouder Rossel. De impact is volgens CEO Xavier Bouckaert beperkt en de beslissing is strategisch: "Immoscoop speelt beter in op de Vlaamse vastgoedmarkt", aldus Bouckaert. "De markt in Wallonië en Vlaanderen is zodanig verschillend, we willen ons meer focussen op de Vlaamse vastgoedmarkt", klinkt het nog. Immovlan is actief in zowel Wallonië als Vlaanderen.

Immoscoop is grotendeels in handen van KBC. Roularta en Immoscoop gaan samenwerken rond vastgoedcontent, data-uitwisseling en marketing. De samenwerking heeft geen vaste einddatum en wordt de komende maanden verder uitgewerkt.