Volgens conservator Wouter Dhaeze gaat het om een zeer zeldzaam object. “Van dit type juweel zijn er maar een twintigtal bekend in het hele Romeinse Rijk, vooral in Engeland. In Vlaanderen zijn er slechts twee gevonden. Het moet in die tijd een fortuin hebben gekost en was waarschijnlijk in het bezit van iemand met heel wat connecties.”

De ketting dateert uit de 3de of 4de eeuw na Christus. Het graf zelf, waarin geen skelet meer werd teruggevonden, stamt uit de 5de of vroege 6de eeuw. De vondst illustreert opnieuw de belangrijke rol die Oudenburg speelde in de laat-Romeinse kustverdediging.