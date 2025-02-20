Romeinse kralenketting met Medusahoofd gevonden in Roksem nu te zien in Oudenburg
Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg stelt een nieuw topstuk voor: een uitzonderlijke Romeinse kralenketting met een hanger in de vorm van een Medusahoofd. Het juweel werd vorig jaar ontdekt bij werken in deelgemeente Roksem. Projectontwikkelaar Venico Projectontwikkeling schonk de vondst aan het museum in Oudenburg.
“Plots riep een collega: ‘Een gezicht, een gezicht!’ Toen wisten we meteen dat er iets bijzonders was gevonden,” vertelt projectleider Ron Bax van BAAC Vlaanderen. De hanger stelt Medusa voor, het mythologische wezen dat iedereen die haar aankeek in steen veranderde. De hanger werd teruggevonden in een graf, omringd door kralen, en later gereconstrueerd tot een volledige ketting.
Heel zeldzaam
Volgens conservator Wouter Dhaeze gaat het om een zeer zeldzaam object. “Van dit type juweel zijn er maar een twintigtal bekend in het hele Romeinse Rijk, vooral in Engeland. In Vlaanderen zijn er slechts twee gevonden. Het moet in die tijd een fortuin hebben gekost en was waarschijnlijk in het bezit van iemand met heel wat connecties.”
De ketting dateert uit de 3de of 4de eeuw na Christus. Het graf zelf, waarin geen skelet meer werd teruggevonden, stamt uit de 5de of vroege 6de eeuw. De vondst illustreert opnieuw de belangrijke rol die Oudenburg speelde in de laat-Romeinse kustverdediging.