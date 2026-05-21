De archeologische site werd ontdekt in de Fortbekeweg in Koolkerke. Daar willen de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen een buffer- en infiltratiezone aanleggen om wateroverlast tegen te gaan. Bij de werken stootte de aannemer op een donkere laag die Romeins aardewerk bevatte.

Uit een eerste onderzoek van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt dat het gaat om de restanten van een Romeinse dijk, die gebouwd werd aan de rand van een grote getijdengeul. Op de dijk zijn sporen van Romeinse bewoning aanwezig, waaronder de resten van een huis, haardjes en afvallagen.