Uitzonderlijke Romeinse vondst in Koolkerke: resten van dijk en bewoning ontdekt
In Koolkerke, bij Brugge, zijn sporen gevonden van een Romeinse dijk. De vondst kwam aan het licht bij werken. De Vlaamse overheid financiert nu verder onderzoek en deze zomer komt er een grote opgraving. Geïnteresseerden kunnen de vondst vrijdag alvast even bewonderen.
De archeologische site werd ontdekt in de Fortbekeweg in Koolkerke. Daar willen de stad Brugge en de provincie West-Vlaanderen een buffer- en infiltratiezone aanleggen om wateroverlast tegen te gaan. Bij de werken stootte de aannemer op een donkere laag die Romeins aardewerk bevatte.
Uit een eerste onderzoek van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed blijkt dat het gaat om de restanten van een Romeinse dijk, die gebouwd werd aan de rand van een grote getijdengeul. Op de dijk zijn sporen van Romeinse bewoning aanwezig, waaronder de resten van een huis, haardjes en afvallagen.
Grote opgraving
De vondst blijkt bijna volledig binnen het geplande gebied van de werken te liggen en kan daarom vlot worden onderzocht. Deze zomer zal er een grote opgraving plaatsvinden. De betrokken partners willen ook buurtbewoners bij het project betrekken. Daarom kunnen geïnteresseerden vrijdag een begeleide rondleiding krijgen op het terrein, van 16 tot 21 uur. Archeologen zullen er tekst en uitleg geven.
"Deze nieuwe en uitzonderlijke vondst is een prachtig begin van de Archeologiedagen, die dit weekend in heel Vlaanderen doorgaan", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA). "We vinden niet elke dag resten van Romeinse bewoning, maar we vinden wel bijna elke dag nieuwe puzzelstukjes van het Verhaal van Vlaanderen."