De Aziatische hoornaar is aan een opmars bezig in West-Vlaanderen. Doordat deze wesp geen inheemse soort is, vormt hij een bedreiging voor onze biodiversiteit. Stad Roeselare wil een beroep doen op z’n inwoners om de verspreiding van de soort in te perken. Voor de mens zijn ze nauwelijks gevaarlijk.