Als de hulpvraag te groot zou blijken te zijn voor de ruim 2.000 Rode Kruisvrijwilligers in West-Vlaanderen dan zal Rode Kruis-Vlaanderen haar burgervrijwilligersplatform activeren. “Via ons burgervrijwilligersplatform kunnen we indien nodig extra burgers uit de regio oproepen om gemeenten extra helpende handen aan te reiken bij logistieke taken. Denk aan schoonmaken van getroffen woningen, scholen, jeugdlokalen, … of boodschappen doen voor mensen die onze extra hulp echt nodig hebben”, zegt Kaat Debaveye, Provincievoorzitter Rode Kruis West-Vlaanderen