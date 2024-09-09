De werken, die sinds september 2024 in fases verliepen, moesten de belangrijke verkeersas veiliger, groener en comfortabeler maken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder noemt het resultaat een duidelijke stap vooruit. “Met een investering van ongeveer vier miljoen euro is de Rijksweg klaar voor de toekomst. Er liggen brede en veilige fietspaden, er is meer groen en de weg kreeg een volledig nieuwe fundering en asfaltlaag.”



Tussen de rotondes met de Leenstraat en de Kortrijksestraat werden de fietspaden verbreed tot 2 meter en volledig vernieuwd. De oude parkeerstrook naast de rijweg maakte plaats voor een groene berm, waardoor fietsers beter beschermd zijn tegen het gemotoriseerd verkeer.