© Agentschap Wegen & Verkeer
De vernieuwde Rijksweg (N36) in Izegem is vanaf vandaag opnieuw volledig open voor verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer rondde de herinrichting tussen de rotondes van de Leenstraat en de Kortrijksestraat af, goed voor een investering van 4 miljoen euro.
De werken, die sinds september 2024 in fases verliepen, moesten de belangrijke verkeersas veiliger, groener en comfortabeler maken. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder noemt het resultaat een duidelijke stap vooruit. “Met een investering van ongeveer vier miljoen euro is de Rijksweg klaar voor de toekomst. Er liggen brede en veilige fietspaden, er is meer groen en de weg kreeg een volledig nieuwe fundering en asfaltlaag.”
Tussen de rotondes met de Leenstraat en de Kortrijksestraat werden de fietspaden verbreed tot 2 meter en volledig vernieuwd. De oude parkeerstrook naast de rijweg maakte plaats voor een groene berm, waardoor fietsers beter beschermd zijn tegen het gemotoriseerd verkeer.
Vernieuwde bushaltes en middenberm uitgebroken
Ook de bushaltes ter hoogte van de Vlasbloemstraat werden aangepakt. Beide perrons kregen een verhoogde haltezone, zodat reizigers makkelijker kunnen op- en afstappen.
De verharde middenberm werd opgebroken en vervangen door grasbetontegels, die waar nodig door hulpdiensten berijdbaar blijven. De rijweg zelf kreeg een nieuwe fundering en asfaltlaag. Dankzij extra rioleringsbuizen wordt regenwater voortaan sneller afgevoerd en niet langer in het gemengd stelsel geloosd.
© Agentschap Wegen & Verkeer
Verkeersveiligheid en comfort centraal
Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de aanpassingen duidelijk merkbaar. “Met deze werken verhogen we niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook het comfort voor fietsers, openbaar vervoer en automobilisten,” klinkt het.
Binnenkort wordt ook de tijdelijke verharding aan de rotonde van de Rozenlaan en Molenhoekstraat verwijderd. Die plaats wordt opnieuw ingericht als groenzone.
Stad Izegem: "Tevreden dat alles op schema en veilig is gebeurd"
Het einde van de werken was voorzien voor eind december. Het is 1 december geworden, en daar zullen veel Izegemnaren blij mee zijn, al was het maar omdat het de plaatselijke omleidingen voor heel druk verkeer en files zorgden in de stad. De Rijksweg of N36 is een Gewestweg en een belangrijke verkeersader tussen Roeselare en Deerlijk.
"Het is een centrale as door onze stad", zegt schepen van mobiliteit Bruno Lambert.
"Een heel mooi werk. Die Rijksweg heeft echt wel een upgrade gekregen, zoals we nu al kunnen merken. Fase 4 is nu afgerond en zoals gezegd ben ik heel erg tevreden dat alles op schema is gebeurd en veilig."
© Agentschap Wegen & Verkeer