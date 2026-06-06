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In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn vier wagens betrokken geraakt bij een ongeval op de E403 in Izegem. Zes personen raakten daarbij gewond waaronder twee kinderen.
Omstreeks 2 uur 30 botste een witte bestelwagen op een zwarte Opel die ter hoogte van de afrit Izegem-Roeselare Haven volgens de eerste vaststellingen nagenoeg stilstond. Die afrit is dit weekend afgesloten omdat ze er aan het werken zijn. Mogelijk had de bestuurder van de zwarte Opel niet verwacht dat de afrit afgesloten zou zijn.
De bestelwagen kwam door de harde klap tientallen meters verder in de andere rijrichting tot stilstand. De bestuurder raakte lichtgewond. Ook de vier inzittenden van de Opel raakten gewond. Daarbij waren twee kinderen die de brandweer uit de auto moest bevrijden. De vijf personen werden naar het ziekenhuis gebracht. Een man (39) uit de Opel raakte levensgevaarlijk gewond, net als één van de twee kindjes (4). Het andere kind (7) is zwaargewond net als de vrouw (40) uit de Opel.
Nog een ongeval
Nauwelijks enkele minuten later vond nog een tweede ongeval plaats op dezelfde plaats. Een zwarte Volkswagen Golf die het eerder ongeval niet opmerkte, botste op een grijze Huyndai Ioniq die gestopt was om hulp te bieden. Ook de bestuurder (44) van de Volkswagen werd daarbij lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Die legde later een positieve ademtest af volgens het parket van West-Vlaanderen.
Tientallen brokstukken bleven achter op het wegdek van de E403. De politie sloot de snelweg daarom af tussen Roeselare en Lichtervelde, richting Brugge. Een verkeerdeskundige onderzoekt momenteel ter plaatse de precieze omstandigheden van de twee ongevallen. Ondertussen is de snelweg weer vrijgegeven.