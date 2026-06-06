Nauwelijks enkele minuten later vond nog een tweede ongeval plaats op dezelfde plaats. Een zwarte Volkswagen Golf die het eerder ongeval niet opmerkte, botste op een grijze Huyndai Ioniq die gestopt was om hulp te bieden. Ook de bestuurder (44) van de Volkswagen werd daarbij lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Die legde later een positieve ademtest af volgens het parket van West-Vlaanderen.