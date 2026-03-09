Langs de Spermaliestraat liggen nu nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken. Ook de kruispunten kregen een veiligere inrichting met aangepaste oversteekplaatsen. Onder de grond kwam een gescheiden rioleringsstelsel dat regen- en afvalwater apart afvoert.

De aannemer voerde de werken stap voor stap uit en legde de werf tijdens de zomervakanties stil om de bereikbaarheid van de kust te vrijwaren. De voorbije weken volgden nog de laatste afwerkingen, waaronder een nieuwe asfaltlaag en de afstelling van de verkeerslichten.

Zaterdag vierde Middelkerke de officiële opening van de vernieuwde Spermaliestraat samen met de buurtbewoners