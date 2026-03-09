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Middelkerke

Sper­ma­lie­straat in Mid­del­ker­ke opnieuw open na twee jaar werken

Werken Spermaliestraat

Na ruim twee jaar ingrijpende werken is de Spermaliestraat (N325) in Middelkerke opnieuw volledig open voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Farys rondden de heraanleg af, waarbij de straat een vernieuwde inrichting kreeg met extra aandacht voor fietsveiligheid en riolering.

Langs de Spermaliestraat liggen nu nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken. Ook de kruispunten kregen een veiligere inrichting met aangepaste oversteekplaatsen. Onder de grond kwam een gescheiden rioleringsstelsel dat regen- en afvalwater apart afvoert.

De aannemer voerde de werken stap voor stap uit en legde de werf tijdens de zomervakanties stil om de bereikbaarheid van de kust te vrijwaren. De voorbije weken volgden nog de laatste afwerkingen, waaronder een nieuwe asfaltlaag en de afstelling van de verkeerslichten.

Zaterdag vierde Middelkerke de officiële opening van de vernieuwde Spermaliestraat samen met de buurtbewoners

Openingspermaliestraat
Spermaliestraat
Jenna Lebrun
Aquafin Agentschap Wegen en Verkeer

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