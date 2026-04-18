Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een groot deel van de factuur betaald. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. De N357 wordt nu overgedragen aan de gemeenten, maar de investeringen in de wegeninfrastructuur vanuit Vlaanderen staan onder druk.

Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit: "Veel hangt af van de geopolitieke situatie, want als voor elk werk meerkosten worden ingediend doordat de grondstoffen duurder worden en we met inflatie zitten, dan is dat problematisch, want je hebt maar de budgetten die je hebt. Ik hoop dat de situatie in het Midden-Oosten snel stabiliseert."

In de volgende legislatuur wordt dan de weg tussen Oostrozebeke en Ingelmunster grondig aangepakt.