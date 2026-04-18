N357 tus­sen Oostro­ze­be­ke en Wiels­be­ke her­o­pend na gron­di­ge vernieuwing

Oostrozebeke en Wielsbeke hebben er bijna twee jaar op moeten wachten, maar vanmorgen is de verbindingsweg N357 tussen beide gemeenten weer opengegaan. In de hele vernieuwingsoperatie heeft vooral de verkeersveiligheid prioriteit gekregen met gescheiden fietspaden.

De oranje omleidingsborden tussen Oostrozebeke en Wielsbeke zijn weg. Na bijna 2 jaar vol stof en modder is de N357 verbindingsweg weer open. Vooral de gescheiden fietspaden maken de weg nu veel veiliger.

Olivier De Marez, eerste schepen Oostrozebeke: "Ik denk dat men al bezig is van 2008 met de opmaak van plannen, budgetten zoeken en dergelijke. Het is inderdaad een lang traject geweest."

Verkeersregeling

De Wielsbekestraat is open en hierdoor kan het verkeer weer voluit door het centrum. De voorbije twee jaar moest alle verkeer omrijden via de parallelweg N382.

Rik Buyse, burgemeester Wielsbeke: "Het zware verkeer heeft hier niets te zoeken. Die moeten op de N382 rijden. Het is echt het plaatselijk verkeer tussen Wielsbeke en Oostrozebeke dat de N357 zal gebruiken."

2 miljoen euro

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een groot deel van de factuur betaald. Het gaat om ongeveer 2 miljoen euro. De N357 wordt nu overgedragen aan de gemeenten, maar de investeringen in de wegeninfrastructuur vanuit Vlaanderen staan onder druk.

Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit: "Veel hangt af van de geopolitieke situatie, want als voor elk werk meerkosten worden ingediend doordat de grondstoffen duurder worden en we met inflatie zitten, dan is dat problematisch, want je hebt maar de budgetten die je hebt. Ik hoop dat de situatie in het Midden-Oosten snel stabiliseert."

In de volgende legislatuur wordt dan de weg tussen Oostrozebeke en Ingelmunster grondig aangepakt.

Stefaan Six

Stefaan Six
Louis Maes

Louis Maes
Wegenwerken Agentschap Wegen en Verkeer N357

