Wellicht deze week opnieuw verkeer toegelaten over brug Bieststraat in Wevelgem
Het verkeer zal mogelijk nog deze week opnieuw over de brug in de Bieststraat in Wevelgem kunnen rijden. De brug raakte vorige week zwaar beschadigd toen een vrachtwagen met autowrakken eronder bleef haperen op de E403.
De brug in de Bieststraat is sinds vorige week woensdag afgesloten voor verkeer. Toen bleef een trailer met autowrakken die over de E403 reed, vastzitten onder de brug, met aanzienlijke schade tot gevolg.
Uit voorzorg werd de brug volledig afgesloten. Intussen is beslist dat één rijstrook opnieuw kan worden opengesteld. De rijstrook aan de zijde van de schade blijft wel dicht, om te vermijden dat brokstukken op de snelweg terechtkomen.
Trillingen beperken
Het verkeer zal daardoor beurtelings over de brug kunnen rijden, in de richting van Bissegem of Wevelgem. Er geldt wel een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur om trillingen te beperken en verdere schade te voorkomen.
Als alles volgens plan verloopt, kan de heropening nog deze week plaatsvinden.