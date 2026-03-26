De brug in de Bieststraat is sinds vorige week woensdag afgesloten voor verkeer. Toen bleef een trailer met autowrakken die over de E403 reed, vastzitten onder de brug, met aanzienlijke schade tot gevolg.

Uit voorzorg werd de brug volledig afgesloten. Intussen is beslist dat één rijstrook opnieuw kan worden opengesteld. De rijstrook aan de zijde van de schade blijft wel dicht, om te vermijden dat brokstukken op de snelweg terechtkomen.