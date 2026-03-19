Woensdagavond is er iets na zes uur een ongeval gebeurd op de E403 net voorbij de Wevelgemtunnel, in de richting van Brugge. Daarbij zijn een vrachtwagen en verschillende auto's betrokken. Een vrachtwagen is met z'n laadbak blijven haperen aan een brug. De vrachtwagen was geladen met autowrakken, die zo op de snelweg terecht gekomen zijn. Ook de brug is beschadigd. Door het ongeval groeit de file sterk aan. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt de omgeving te vermijden en een omweg te nemen.