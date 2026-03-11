Vanaf vijf uur morgenochtend kan je vanuit Adinkerke niet meer de E40 snelweg oprijden richting binnenland. Vrijdag kan het verkeer dat vanuit Frankrijk komt niet afrijden in Adinkerke. Het wegdek krijgt een nieuwe toplaag en wegmarkering. Het verkeer moet omrijden via de aansluiting in Veurne. Vanaf zaterdagmorgen acht uur is de hinder voorbij.