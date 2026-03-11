Op- en afrit van E40-snel­weg in Adi­n­ker­ke twee dagen lang niet vol­le­dig bruikbaar

Door onderhoudswerken zal de op- en afrit van de E40-snelweg in Adinkerke twee dagen lang niet volledig bruikbaar zijn. De werken starten morgenochtend en duren tot zaterdagmorgen.

Vanaf vijf uur morgenochtend kan je vanuit Adinkerke niet meer de E40 snelweg oprijden richting binnenland. Vrijdag kan het verkeer dat vanuit Frankrijk komt niet afrijden in Adinkerke. Het wegdek krijgt een nieuwe toplaag en wegmarkering. Het verkeer moet omrijden via de aansluiting in Veurne. Vanaf zaterdagmorgen acht uur is de hinder voorbij.

Lorenzo Dejonghe

Wegenwerken E40 Agentschap Wegen en Verkeer

Meest gelezen

Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting
Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen

Lees ook

De panne

De Panne past parkeerbeleid aan: beter evenwicht tussen bereikbaarheid & parkeercomfort
WegenwerkenEuroparotonde

Ingrijpende werken bij afrit E40 in Oostkamp moeten voor fietsveiligheid zorgen
318 BB LINKS vernieuwing N58

Verkeershinder in Wervik tijdens weekend 20 maart: “Op- en afrit volledig afgesloten”
Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk

Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk
Staking bus Oostende 1

Een op drie bussen rijdt niet: stakingsbereidheid hoog tijdens eerste van reeks actiedagen bij De Lijn
Werken aan brug op Maandagweg in Kortrijk starten vannacht

Werken aan brug op Maandagweg in Kortrijk starten vannacht
