Ver­keers­hin­der in Wer­vik tij­dens week­end 20 maart: Op- en afrit vol­le­dig afgesloten

318 BB LINKS vernieuwing N58

In het weekend van vrijdag 20 maart van 20 uur tot maandag 23 maart tot 5 uur voert het Agentschap Wegen en Verkeer voorbereidende werken uit rond de N58 in Wervik. De op- en afrit richting Wervik (nr. 2a op de A19) en de rotonde op de N8 tussen Menen en Geluwe zullen daardoor volledig afgesloten zijn.

Voor het gemotoriseerd verkeer zullen er omleidingen voorzien worden. Fietsers zullen geen hinder ondervinden en kunnen de fietstunnels in beide richtingen blijven gebruiken. 

De voorbereidende werken duren tot maandag 23 maart. Daarna zal het weer mogelijk zijn om in beide richtingen over versmalde rijstroken over de N58 te rijden.

Wervik Hinder

Illustratiekaart voorbereidingswerken

De werken kaderen binnen een ruimer project waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer de N58 in Wervik volledig wil herinrichten. Om dit vlotter te laten verlopen, voert het Agentschap nu dus voorbereidende werken uit op de N58 tussen de A19 en de Ringlaan. 

Na deze voorbereidende werken start op 13 april fase 4 van de werken. Daarbij wordt de rotonde op het kruispunt van de N58 met de Menenstraat omgebouwd tot een kruispunt met verkeerslichten. Ook dan wordt er hinder verwacht.

