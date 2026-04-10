Afrit­ten Wer­vik op A19 afge­slo­ten tot maan­dag 20 april

Sinds maart 2025 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de ontdubbeling van de N58 in Wervik. Sinds donderdag 16 april zijn daarom de afritten Wervik (nr. 2A op A19) afgesloten voor verkeer, tot voor de ochtendspits van maandag 20 april.

Om enkele herstellingswerken uit te voeren, worden de afritten van de A19 in Wervik (nr. 2A op A19) volledig afgesloten. Het verkeer vanop de A19 richting Menen en Wervik rijdt om via Zonnebeke-Beselare (nr. 3 op A19), Wervikstraat (N303) en Kruisekestraat (N303) tot aan de aansluiting met de N58. De opritten vanop de N58 naar de A19 blijven wel open.

Verkeer vanop de N58 vanuit Komen kan nog richting de A19 of richting Menen rijden. Verkeer vanuit centrum Menen kan nog richting A19 rijden.

Ben Storme

Wegenwerken A19 Agentschap Wegen en Verkeer

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Lees ook

Parkeren1

Wat met gratis parkeren, of uitbreiding van blauwe zones? Studenten brengen parkeerdruk in De Haan in kaart
De lijn ieper

Snelheidsboetes bij De Lijn met helft gestegen in vier jaar
ongeval parkeermanoeuvre Geluwe

Parkeermanoeuvre loopt helemaal verkeerd: brandweer moet woning stutten voor instortingsgevaar
Zwakke weggebruiker komt om het leven bij ongeval in Ichtegem

Vrouw (75) komt om het leven bij ongeval met vrachtwagen in Ichtegem: "Ze was net haar inkopen aan het inladen"
File werken E403

Ellenlange file in werken E403 nadat een voertuig in panne staat
Flitsen - Flitsmarathon

Op 15 april terugkeren van vakantie? Dan let je maar beter op je snelheid
