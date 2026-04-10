Om enkele herstellingswerken uit te voeren, worden de afritten van de A19 in Wervik (nr. 2A op A19) volledig afgesloten. Het verkeer vanop de A19 richting Menen en Wervik rijdt om via Zonnebeke-Beselare (nr. 3 op A19), Wervikstraat (N303) en Kruisekestraat (N303) tot aan de aansluiting met de N58. De opritten vanop de N58 naar de A19 blijven wel open.

Verkeer vanop de N58 vanuit Komen kan nog richting de A19 of richting Menen rijden. Verkeer vanuit centrum Menen kan nog richting A19 rijden.