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Ingelmunster

Plan­nen voor nieu­we sta­ti­ons­om­ge­ving in Ingel­mun­ster af: wer­ken star­ten in najaar 2027

Station Ingelmunster

In Ingelmunster zijn de plannen voor de nieuwe stationsomgeving af. De heraanleg kost 4,5 miljoen euro en die moet van de buurt een veilige ontmoetingsplaats maken. In het najaar van 2027 zouden de werken starten.

De plannen voor de nieuwe stationsomgeving in Ingelmunster zijn officieel af. Het kruispunt aan het Stationsplein krijgt een nieuwe inrichting, waardoor het voor fietsers veiliger is. Het plein zelf wordt een fietszone. De scherpe bocht aan de voet van de Brigandsbrug verdwijnt, waardoor auto's vlotter kruisen. 

Er is ook meer plaats voor terrassen en extra groen moet het aangenamer maken. Verder krijgen de bushaltes een nieuwe inrichting en komen er ook deelauto's. Sommige parkeerplaatsen verschuiven, zo breidt de parking aan de Cultuurfabriek uit. De heraanleg kost 4,5 miljoen euro. In het najaar van 2027 zouden de werken starten.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Werken

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