De plannen voor de nieuwe stationsomgeving in Ingelmunster zijn officieel af. Het kruispunt aan het Stationsplein krijgt een nieuwe inrichting, waardoor het voor fietsers veiliger is. Het plein zelf wordt een fietszone. De scherpe bocht aan de voet van de Brigandsbrug verdwijnt, waardoor auto's vlotter kruisen.

Er is ook meer plaats voor terrassen en extra groen moet het aangenamer maken. Verder krijgen de bushaltes een nieuwe inrichting en komen er ook deelauto's. Sommige parkeerplaatsen verschuiven, zo breidt de parking aan de Cultuurfabriek uit. De heraanleg kost 4,5 miljoen euro. In het najaar van 2027 zouden de werken starten.