De laatste fase op de Rijksweg gaat om het stuk tussen de rotondes van de Kortrijksestraat en de Meensesteenweg. Alle verkeer -ook het zware vrachtverkeer- passeert nu door onder meer de Schoolstraat en de Burgemeester Vandenbogaaerdelaan.

Deze week was het op de Rijksweg al aanschuiven van aan de ovonde in Lendelede. “Slechts 30 minuten aanschuiven om van Delhaize naar rondpunt van Aveve te geraken,” klinkt het cynisch bij bestuurders.

