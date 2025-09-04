“Begrijpe wie begrijpen kan”: gemor in Izegem over omleiding door werken Rijksweg
Foto ter illustratie - Pexels
In Izegem is er gemor over de omleiding voor de Rijksweg, die sinds deze week van kracht is. Door de laatste fase van de werken daar moet het verkeer omrijden door Izegem.
De laatste fase op de Rijksweg gaat om het stuk tussen de rotondes van de Kortrijksestraat en de Meensesteenweg. Alle verkeer -ook het zware vrachtverkeer- passeert nu door onder meer de Schoolstraat en de Burgemeester Vandenbogaaerdelaan.
Deze week was het op de Rijksweg al aanschuiven van aan de ovonde in Lendelede. “Slechts 30 minuten aanschuiven om van Delhaize naar rondpunt van Aveve te geraken,” klinkt het cynisch bij bestuurders.
“Begrijpen wie begrijpen kan: verkeer van de Rijksweg door smalle straten die nu al de druk niet aankunnen, langs 2 scholen...”
Bij HLN reageert schepen van mobiliteit Bruno Lambert (StiP+): “Er is helaas in deze fase geen alternatieve route voorhanden, dus het wordt even door de zure appel heen bijten. Het voordeel is dat de werken voor liggen op schema. Normaal rekent de aannemer tot eind december, maar met wat geluk kunnen de werken eind november al afgerond worden.”