In september vorig jaar is een vrouw van 43 doodgeschoten in de Brusselstraat, vermoedelijk na een foutgelopen drugsdeal.

De verdachte van de moord is een Nederlander van 21 die wegvluchtte en enkele dagen later is opgepakt in Maastricht, in Nederland.

De reconstructie moet nu voor meer duidelijkheid zorgen over wat er precies is gebeurd.