Recon­struc­tie van dode­lij­ke schiet­par­tij op straat in Oostende

Op vraag van politie & gerecht zijn alle personen onherkenbaar gemaakt.

In Oostende is de reconstructie aan de gang over de moord op een vrouw in het centrum van de stad.

In september vorig jaar is een vrouw van 43 doodgeschoten in de Brusselstraat, vermoedelijk na een foutgelopen drugsdeal. 

De verdachte van de moord is een Nederlander van 21 die wegvluchtte en enkele dagen later is opgepakt in Maastricht, in Nederland. 

De reconstructie moet nu voor meer duidelijkheid zorgen over wat er precies is gebeurd.

Jongeman (21) opgepakt voor moord op 43-jarige vrouw in Oostende
