Maandagochtend rond 5 uur raakte een man (31) zwaargewond bij een schietincident in de stationsbuurt van Diksmuide. Het slachtoffer liep een schotwonde op in de buik en verkeerde even in levensgevaar. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en geopereerd. Ondertussen is zijn situatie niet meer levensbedreigend.

Raadkamer

Dinsdag werden vijf verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Veurne, een van hen wordt verdacht van poging tot moord. Uiteindelijk werden vier van hen aangehouden.

