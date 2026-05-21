Vier ver­dach­ten aan­ge­hou­den na schiet­in­ci­dent op man (31) in sta­ti­ons­buurt van Diksmuide

Na het schietincident van maandagochtend in de stationsbuurt van Diksmuide zijn vier verdachten aangehouden. Een man van 31 jaar raakte daarbij zwaargewond door een schot in de buik. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar, maar zijn toestand is ondertussen stabiel. Eén verdachte wordt verdacht voor poging tot moord.

Maandagochtend rond 5 uur raakte een man (31) zwaargewond bij een schietincident in de stationsbuurt van Diksmuide. Het slachtoffer liep een schotwonde op in de buik en verkeerde even in levensgevaar. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis en geopereerd. Ondertussen is zijn situatie niet meer levensbedreigend. 

Dinsdag werden vijf verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Veurne, een van hen wordt verdacht van poging tot moord. Uiteindelijk werden vier van hen aangehouden. 

"Het gaat om een 24-jarige man uit Koekelare, twee vrouwen van 34 en 35 jaar, en een man van 35 jaar", aldus het parket West-Vlaanderen. "Zij verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Veurne. Een 34-jarige man werd vrijgelaten onder voorwaarden."

Het onderzoek van het parket loopt intussen verder onder leiding van de onderzoeksrechter. Het parket stelde een wetsdokter en een wapendeskundige aan. Ook het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

