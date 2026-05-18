Man in levens­ge­vaar na schiet­in­ci­dent in sta­ti­ons­buurt van Diks­mui­de: zes ver­dach­ten opgepakt

Een man is deze ochtend zwaargewond geraakt bij een schietincident in de stationsbuurt van Diksmuide. Het slachtoffer liep rond 5 uur een schotwonde op in de buik en verkeert in levensgevaar. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en wordt momenteel geopereerd.

Na de feiten konden zes verdachten worden opgepakt. Zij zullen in de loop van de dag worden verhoord om hun mogelijke betrokkenheid bij het incident te onderzoeken.

Het parket heeft intussen een onderzoek opgestart en stelde een wetsdokter en een wapendeskundige aan. Ook het gerechtelijk labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek.

Volgens het parket wordt onderzocht of er een verband is met het drugsmilieu. Over de precieze omstandigheden van de schietpartij en de identiteit van de betrokkenen is voorlopig nog geen verdere informatie bekend.

Jenna Lebrun

