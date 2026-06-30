Vanavond en vannacht krijgen we een rustige zomeravond met temperaturen die tegen de ochtend zakken naar 15 tot 17 graden. Het is rustig met wat wolken, maar vooral brede opklaringen.

Morgen een gelijkaardig weerbeeld: een mooie en aangename dag met rustig weer, veel zon en zomerse maxima tot 25 graden in de provincie, aan zee iets minder.

Ook woensdag is het zomers met temperaturen van 25 graden en meer. Donderdag kan het nog iets warmer worden, al tonen de laatste kaarten dat we de 30 misschien net niet zullen halen. Het is dan hoe dan ook een heel warme dag met veel zon.