Nog even wachten op de zon: opklaringen in de namiddag bij aangename temperaturen
Bissegem © Kris Catteeuw
Vandaag start de dag met veel wolken, maar in de loop van de namiddag breekt de zon steeds vaker door. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en 23 à 24 graden landinwaarts. Er staat wel wat meer westenwind.
Vanavond en vannacht blijft het overwegend zwaarbewolkt. Plaatselijk kan een lichte regenbui vallen, al blijven de neerslaghoeveelheden beperkt. De minima zakken naar 14 à 15 graden.
Ook morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar op veel regen hoeven we niet te rekenen. De temperaturen blijven vergelijkbaar met vandaag.
Ook donderdag verandert er weinig aan het weerbeeld, met geregeld veel wolken en hier en daar kans op een spatje regen. Die licht wisselvallige trend zet zich ook vrijdag en tijdens het weekend voort. De maxima lopen daarbij geleidelijk weer wat op.