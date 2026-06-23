Vanavond en vannacht blijft het overwegend zwaarbewolkt. Plaatselijk kan een lichte regenbui vallen, al blijven de neerslaghoeveelheden beperkt. De minima zakken naar 14 à 15 graden.

Ook morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar op veel regen hoeven we niet te rekenen. De temperaturen blijven vergelijkbaar met vandaag.

Ook donderdag verandert er weinig aan het weerbeeld, met geregeld veel wolken en hier en daar kans op een spatje regen. Die licht wisselvallige trend zet zich ook vrijdag en tijdens het weekend voort. De maxima lopen daarbij geleidelijk weer wat op.