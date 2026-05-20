Het parket West‑Vlaanderen is een gerechtelijk onderzoek gestart naar het schietincident. Vijf verdachten komen vandaag voor de onderzoeksrechter in Veurne. Eén van hen is een man van 24 uit Koekelare. Hij wordt verdacht van poging tot moord.

Vier andere verdachten – twee mannen van 28 en 31 jaar en twee vrouwen van 34 en 35 jaar – worden voorgeleid op verdenking van het onrechtmatig binnendringen in een

bewoond pand met behulp van bedreiging of geweld, het deel uitmaken van een vereniging, schuldig verzuim en het bezit, de aankoop en het vervoer van middelen zonder vergunning.

Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident loopt verder onder leiding van de onderzoeksrechter.