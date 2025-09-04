Sinds zaterdag wordt het gerechtelijk onderzoek gevoerd onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge. De FGP West-Vlaanderen en politie Oostende hebben alle nodige middelen en mensen ingezet om de verdachte op te sporen. Al snel werd duidelijk dat de speurders hun onderzoek in de richting van Nederland moesten richten. De speurders konden de verdachte identificeren, wat vervolgens leidde tot een lokalisatie en arrestatie van de verdachte.

De onderzoeksrechter in Brugge is gestart met de procedure tot overlevering van de verdachte aan ons land.