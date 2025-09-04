22°C
Moord Oos­ten­de: twee­de getui­ge vrij­ge­la­ten na verhoor

© Belga

In het onderzoek naar de moord op een 43-jarige vrouw afgelopen zaterdag in Oostende werden twee getuigen opgepakt en verhoord. 

Eén van hen werd gisteren vrijgelaten na verhoor. De tweede getuige mocht deze ochtend beschikken.

Zaterdag werd een vrouw van 43 neergeschoten in de Brusselstraat, dichtbij het Kursaal van Oostende. Ze kreeg een kogel in de hartstreek en overleed ter plaatse. Getuigen zagen een man wegvluchten in een taxi. Die zou hem afgezet hebben aan het station van Brugge. De schutter is nog steeds voortvluchtig. Het gerechtelijk onderzoek is volop aan de gang, maar er is dus nog altijd geen arrestatie.

