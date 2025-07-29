Volgens getuigen vinden er in de stad niet alleen ‘s nachts, maar ook overdag louche activiteiten plaats, met name in het Leopoldpark, dat vaak als hotspot voor drugsdealers wordt genoemd. “België heeft een probleem met het drugsmilieu. In Oostende voert de politie al maanden sweeps uit in parken en op pleinen en grijpt regelmatig drugs af. Het klopt dat drugs vaak leiden tot gewelddadige feiten, waarbij ook wapens betrokken zijn,” aldus Crombez.