29°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Bur­ge­mees­ter van Oos­ten­de John Crom­bez: Drugs zijn oor­zaak van geweld­da­di­ge feiten’

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Over het motief van de dader en de precieze omstandigheden van de moord op Theresa D. is nog niets duidelijk. Toch groeit het onveiligheidsgevoel bij sommige inwoners van Oostende, die wijzen op een drugsproblematiek en de daaruit voortvloeiende toename van geweld.

“In feite verwondert mij het niet dat er zulke dingen gebeuren hier in de buurt. Het wordt meer en meer onveilig. Onder andere drugs dealen, heel veel geweld door mensen die te veel gedronken hebben, zinloos geweld… altijd dezelfde groepen. Dat hoort niet in zo'n mooi stadscentrum,” zegt een inwoner.

Burgemeester erkent bezorgdheden

Burgemeester John Crombez erkent de bezorgdheid. “Als er een jonge vrouw op klaarlichte dag wordt doodgeschoten, is het normaal dat mensen ongerust zijn. We kunnen alleen ons medeleven uitdrukken aan alle naasten van Theresa,” zegt hij.

Drugsproblematiek in de stad

Volgens getuigen vinden er in de stad niet alleen ‘s nachts, maar ook overdag louche activiteiten plaats, met name in het Leopoldpark, dat vaak als hotspot voor drugsdealers wordt genoemd. “België heeft een probleem met het drugsmilieu. In Oostende voert de politie al maanden sweeps uit in parken en op pleinen en grijpt regelmatig drugs af. Het klopt dat drugs vaak leiden tot gewelddadige feiten, waarbij ook wapens betrokken zijn,” aldus Crombez.

Politie blijft controleren

De burgemeester benadrukt in een bericht op sociale media dat de politie de controles zal voortzetten en dat de capaciteit waar nodig wordt opgeschaald om de veiligheid in de stad te verbeteren.

De redactie
Drugs Schietpartij

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

cocaïne drugs

Vier Colombianen blijven in de cel voor rol in cocaïnelab
Schietpartij oostende 2
Update

Jongeman (17) zwaar gewond na schietpartij in Oostende: 'wellicht link met drugsmilieu'
Drugsactie Oostende 2

"Op twee uur tijd 79 drugszakjes gevonden": Extra drugscontroles in Oostende lonen
Politielint

Alle verdachten drugslabo Jabbeke blijven aangehouden
434 BB LINKS incidentmiddag

Vrouw overleden, waarschijnlijk na overdosis
Flakka

Man uit Wielsbeke aangehouden voor handel in gevaarlijke drug flakka
Aanmelden