Burgemeester van Oostende John Crombez: ‘Drugs zijn oorzaak van gewelddadige feiten’
Over het motief van de dader en de precieze omstandigheden van de moord op Theresa D. is nog niets duidelijk. Toch groeit het onveiligheidsgevoel bij sommige inwoners van Oostende, die wijzen op een drugsproblematiek en de daaruit voortvloeiende toename van geweld.
“In feite verwondert mij het niet dat er zulke dingen gebeuren hier in de buurt. Het wordt meer en meer onveilig. Onder andere drugs dealen, heel veel geweld door mensen die te veel gedronken hebben, zinloos geweld… altijd dezelfde groepen. Dat hoort niet in zo'n mooi stadscentrum,” zegt een inwoner.
Burgemeester erkent bezorgdheden
Burgemeester John Crombez erkent de bezorgdheid. “Als er een jonge vrouw op klaarlichte dag wordt doodgeschoten, is het normaal dat mensen ongerust zijn. We kunnen alleen ons medeleven uitdrukken aan alle naasten van Theresa,” zegt hij.
Drugsproblematiek in de stad
Volgens getuigen vinden er in de stad niet alleen ‘s nachts, maar ook overdag louche activiteiten plaats, met name in het Leopoldpark, dat vaak als hotspot voor drugsdealers wordt genoemd. “België heeft een probleem met het drugsmilieu. In Oostende voert de politie al maanden sweeps uit in parken en op pleinen en grijpt regelmatig drugs af. Het klopt dat drugs vaak leiden tot gewelddadige feiten, waarbij ook wapens betrokken zijn,” aldus Crombez.
Politie blijft controleren
De burgemeester benadrukt in een bericht op sociale media dat de politie de controles zal voortzetten en dat de capaciteit waar nodig wordt opgeschaald om de veiligheid in de stad te verbeteren.