En Stavele, het dorp dat vlak naast de IJzer ligt is één van die kritische punten. Het plan voor een dijkverhoging rond de dorpskom ligt al klaar.

"Ik ben echt tevreden dat dit nu op Vlaams niveau besproken wordt", zeg burgemeester van Alveringem Gerard Liefooghe. "Als er één iets positiefs was aan deze overstroming is het dat de problematiek van de IJzer nu eindelijk breed erkend is als een probleem."

Stavele beschermen met een dijkverhoging die start aan de brug en dan ten oosten van het dorp ombuigt, moet volgens de burgemeester op korte termijn.

"De bedoeling is dat we het morgen bespreken op de regering, ik leg het zeker op tafel om te kijken welke acties we eerst doen en welke budgetten we daarvoor moeten uittrekken", zegt minister Peeters.