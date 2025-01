Op 12 november zagen enkele omstaanders een brandende mobilhome op een parking in de stationsbuurt van Ieper. Freddy Vanhaute riskeerde toen zijn leven om te gaan kijken of er nog mensen in de mobilhome zaten. Gelukkige vielen er geen gewonden.

De brandweer had de brand snel onder controle en kon ervoor zorgen dat er verder geen schade was. Al snel was er een vermoeden van brandstichting. Aan de overkant van de straat kon de politie die avond nog een man oppakken.