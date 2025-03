De eerste steenlegging is het startschot van de werken die volgende week beginnen. Het nieuwe centrum wordt een informatiepunt voor bezoekers van het provinciedomein, maar ook een leerschool voor verenigingen en scholen. De provincie West-Vlaanderen investeert zo'n half miljoen euro.

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen: “Dat is een pak geld, maar we hebben dan ook geïnvesteerd in duurzame technieken. De inrichting is inbegrepen. We zijn er bovendien van overtuigd dat we bij het brede publiek, en zeker en vast ook bij kinderen verwondering zullen kunnen opwekken over hoe fascinerend de natuur in elkaar steekt. Daardoor gaan ze er ook op een andere manier tegenaan kijken, de rest van hun leven. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste drijfveren, waarom we in dit soort dingen blijven investeren.”