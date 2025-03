De lente lijkt in aantocht, en dat was te merken in de provinciedomeinen van West-Vlaanderen. In Gullegem kwamen veel mensen samen om te genieten van de aangename temperaturen. Op het terras van brasserie Bergelen was het gezellig druk.

"We wilden even ontsnappen aan onze renovatiewerken en van het mooie weer profiteren," vertelt bezoekster Greetje Huyse. Ook anderen zagen het als een kans om naar buiten te trekken. "We gingen wandelen met collega’s en besloten er dubbel van te genieten," zegt Febe Moelaert.