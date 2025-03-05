In het Provinciedomein Bulskampveld in Beernem is drie hectare nieuw bos aangeplant. Leerlingen van het vijfde leerjaar van VBS Zeppelin uit Dentergem hielpen mee tijdens de plantactie, waarbij in totaal 8.170 jonge bomen en struiken de grond in gingen. Het gaat om voormalige paardenweiden die worden omgevormd tot een loofbos met onder meer eiken, beuken en winterlinden.
Met de aanplant wil de provincie het gebied groener en sterker maken, met grotere boszones waar planten en dieren meer ruimte krijgen. Zulke bossen kunnen ook beter tegen droogte en extreme weersomstandigheden. Naast nieuwe bomen is er aandacht voor extra natuur, met plaats voor zeldzame planten en natuurlijke bosranden die een thuis vormen voor vogels, insecten en kleine dieren.
De plantactie maakt deel uit van een bredere campagne waarbij deze winter in de provinciedomeinen samen meer dan acht hectare nieuw bos wordt aangelegd, goed voor ruim 32.000 nieuwe aanplantingen verspreid over twaalf locaties in West-Vlaanderen.