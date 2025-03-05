In het Provinciedomein Bulskampveld in Beernem is drie hectare nieuw bos aangeplant. Leerlingen van het vijfde leerjaar van VBS Zeppelin uit Dentergem hielpen mee tijdens de plantactie, waarbij in totaal 8.170 jonge bomen en struiken de grond in gingen. Het gaat om voormalige paardenweiden die worden omgevormd tot een loofbos met onder meer eiken, beuken en winterlinden.

